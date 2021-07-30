Вниманию томичей, въезжающих в страну: Роспотребнадзор изменил срок сдачи тестов на COVID-19

Все применяемые в стране ПЦР-тесты дают достоверные результаты, считает глава Роспотребнадзора. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которому сроки сдачи ПЦР-тестов для непривитых от COVID-19 граждан Российской Федерации, въезжающих в страну из-за рубежа, будут продлены. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению, теперь результаты нужно загрузить на сайт «Госуслуги» в течение четырех календарных дней, а не трех, как это требовалось ранее. Отмечается, что изменения вступают в силу 30 июля.

В том случае, если прибывающие граждане в течение последних 12 месяцев сделали прививку от коронавируса или есть сведения о перенесенном за последние шесть месяцев заболевании, им не нужно будет сдавать ПЦР-тест. Однако такую информацию все равно следует загрузить на портал «Госуслуги» в течение четырех дней со дня прибытия в Россию.

Как сообщает «Коммерсантъ», накануне Анна Попова заявила, что в РФ ведется работа над стандартизацией всех тест-систем для выявления коронавируса. Все применяемые в стране ПЦР-тесты дают достоверные результаты, считает глава Роспотребнадзора, а в случае сомнений тест можно пересдать.