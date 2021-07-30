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Общество30 июля 2021 5:09

Погода в Томской области 30 июля: до +23 °С, местами кратковременные дожди

Синоптики дали прогноз на пятницу
Анна Гассельбах
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Последний день июля будет не очень жарким.

Последний день июля будет не очень жарким.

Фото: Ксения Высотина

По данным регионального гидрометцентра, на территории региона ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, утром местами туманы. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью +5…+10 °С, местами до +15 °С. Температура днем +18…+23 °С.

В областном центре также ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +18…+23 °С при юго-западном ветре со скоростью 3-8 м/с.