На юге Томской области разрешено с конца августа собирать бруснику и бить шишку

Многие жители Томской области неплохо зарабатывают на сборе дикоросов! Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как стало известно, департамент лесного хозяйства Томской области определил официальные сроки заготовки дикоросов в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Речь идет о сборе кедровой шишки, брусники и клюквы. Данные сроки появились не просто так, они установлены специалистами на основании многолетних наблюдений за урожайностью пищевых лесных ресурсов.

Интернет-портал администрации региона информирует о том, что сбор брусники разрешен с 25 августа в южных и средних районах области. С 31 августа ягоду можно заготавливать в северных лесничествах. Что касается такой кислой ягоды, как клюква, то ее можно будет собирать с 1 сентября. С начала осени заготовка разрешена в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Корниловском, Кривошеинском, Тимирязевском, Томском, Улу-Юльском и Шегарском лесничествах. С 10 сентября сбор начнется на остальных территориях области. Для многих жителей региона интересен такой дикорос, как кедровый орех. Его заготовка разрешена с 20 августа в южной части Томской области. В северной части она стартует с 25 августа. Специалисты напоминают, что преждевременный механический сбор дикоросов на территории Томской области строго запрещен. Заготовка ягод и шишки ранее сроков их созревания грозит административным штрафом.