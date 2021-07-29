Статистика: цены на масло сливочное и сметану в Томске дешевле, чем у соседей по СФО

Цены на большинство продуктов в Томске находятся на среднем уровне. А вот говядина - кусается! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 29 июля, Томскстат разослал информацию, в которой проанализировал цены на основные продукты питания в городе Томске и в центрах регионов Сибирского федерального округа. Отметим, что специалисты зафиксировали ситуацию на 26 июля текущего года.

Сначала о приятной для местного населения новости. В Томске самая низкая цена в Сибири на масло сливочное (494,58 рубля за килограмм) и сметану (179,27 рубля за килограмм). Впрочем, примерно такие показатели держатся достаточно давно.

Стало неприятной традицией, что цена на говядину в областном центре давно является самой высокой в СФО (405,13 рубля за килограмм). Отметим, что в Томске зафиксированы средние по Сибири цены на хлеб и хлебобулочные изделия, молоко, курятину, картофель, гречневую крупу и сахар.