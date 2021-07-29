Хроника ДТП: вчера на трассе в Томской области грузовик разбил иномарку

ДТП в Томской области унесло еще одну жизнь - водителя иномарки. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Пресс-служба УМВД России по Томской области информирует об очередном ДТП, произошедшем в регионе. Авария произошла 28 июля около 16 часов 15 минут в Томском районе, на 43 километре автомобильной дороги Томск-Мариинск. Грузовик Shaanxi, которым управлял 36-летний мужчина, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Mitsubishi Outlander.

Как говорится в сообщении правоохранительного ведомства, в результате происшествия 34-летний мужчина-водитель легкового автомобиля погиб. Обстоятельства происшествия выясняются. Специалисты напоминают, что сводка носит информационный характер и не определяет степень виновности участников ДТП.