На окраине Томска, за рекой, появится новый микрорайон Левобережный Life

Левобережная часть Томска постепенно становится важным и населенным районом города. Фото: сайт Микрорайон Северный парк (sever.gkkarier.ru)

Как информирует население пресс-служба администрации Томской области, сегодня, 29 июля, замгубернатора региона Евгений Паршуто дал сигнал на забивку первой сваи жилого дома в новом микрорайоне Левобережный Life. Он будет построен в деревне Кисловка на окраине Томска. Эта часть областного центра в будущем станет очень населенным и современным районом города.

Интернет-портал администрации региона сообщает, что новый микрорайон строит ГК «Карьероуправление». Напомним, что компания с 2015 года возводит в Кисловке Северный Парк. По словам ее гендиректора, депутата Законодательной думы Томской области Екатерины Собканюк, площадь застраиваемой территории составит 83,5 гектара. Подрядчик построит здесь 300 тысяч квадратных метров жилья, а это 3,6 тысячи квартир.

Специалисты сообщают, что район будет обеспечен социальной и инженерной инфраструктурой. Здесь появится школа на 1 100 мест, три детсада, поликлиника. Проживать в Левобережном будут 10 тысяч человек. Разумеется, специалисты построят в новом микрорайоне автоматическую газовую котельную мощностью, электроподстанцию и локальные очистные сооружения. Напомним, что недалеко от Левобережный Life будет находиться будущий межвузовский студенческий кампус.