Губернатор Сергей Жвачкин встретился с томскими спортсменами и тренерами

Чемпионаты мира по подводному спорту и спортивному дайвингу, а также международные студенческие соревнования по подводному спорту прошли в томском центре водных видов спорта «Звездный» с 3 по 13 июля. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Сегодня, 29 июля, губернатор Томской области Сергей Жвачкин встретился с томскими спортсменами и тренерами – победителями мировых чемпионатов по подводному спорту, и вручил им благодарственные письма, сообщает пресс-служба обладминистрации.

- Две недели минули после чемпионата. Все мы уже болеем за наших спортсменов на Олимпиаде в Токио. Но в моем сердце и во многих сердцах по-прежнему очень яркие эмоции от томского чемпионата по подводному плаванию, чувство гордости за нашу область и страну, – сказал спортсменам и тренерам губернатор. - Два года мы готовились к чемпионату, смогли провести его между двух волн коронавируса. И поймали свою волну, добились убедительных результатов.

Напомним, чемпионаты мира по подводному спорту и спортивному дайвингу, а также международные студенческие соревнования по подводному спорту прошли в томском центре водных видов спорта «Звездный» с 3 по 13 июля. В соревнованиях участвовали 350 пловцов из 31 страны. Сборную Российской подводной федерации на этих соревнованиях представили 15 томских подводников. Отечественная команда заняла первое место в общем зачете на чемпионате мира по подводному спорту (28 медалей, в том числе, 12 золотых), первое место на чемпионате мира по дайвингу (37 медалей, из которых 15 золотых), а на международных университетских соревнованиях с большим отрывом общий зачет возглавила сборная Национального исследовательского Томского государственного университета.