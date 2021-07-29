Коронавирус в Томске: +120 новых случаев заражения

Число новых заболевших коронавирусом за сутки в Томской области находится на одном - высоком - уровне Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 29 июля 2021 года, в Томской области выявлено 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 36 943 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 36 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 33 381 человека. Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,0. В коечном фонде свободно 23,8% мест.

За последние сутки в стране выявлено 23 270 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 799 пациентов скончались, 20 834 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 218 502 человека, 156 977 скончались, 5 568 363 выздоровели.