Клиенты Tele2 стали чаще покупать SIM-карты онлайн

Самыми активными покупателями в цифровом канале стали люди от 25 до 34 лет.

Оператор мобильной связи Tele2, проанализировал динамику цифровых подключений в первом полугодии 2021 года. По данным исследования, с начала года число заказов на доставку SIM-карт в онлайн-канале увеличилось на 20%.

- Самыми активными покупателями в цифровом канале стали люди от 25 до 34 лет – их доля составила 36,7% от общего числа клиентов. При этом доли заказов, которые делают клиенты более зрелого возраста, выросли. Активность покупателей в категории от 35 до 44 лет – на 1,4 п. п., от 45 до 54 лет – на 1,6 п. п. Еще одна интересная тенденция – в 2021 году женщины стали чаще приобретать SIM-карты в цифровом канале. Если в прошлом году довольно заметно преобладали заказы мужчин (56,4% против 43,6%), то в этом доли мужчин и женщин распределились почти поровну: 51,3% и 48,7% соответственно, - рассказал представитель оператора связи.

Исследование также показало, что 91% покупателей забирают заказы из пунктов самовывоза, 9% – выбирают доставку курьером. Первый способ традиционно является предпочтительным для клиентов: он не требует согласования времени со службой доставки, самовывоз возможен из салонов связи оператора или из торговых точек партнеров, расположенных в удобных для клиента местах. Сервис курьерской доставки доступен как в крупных городах, так и в небольших поселках. Более чем в 300 населенных пунктах организована быстрая доставка водителями Яндекс.Go.

Стать клиентом Tele2 в онлайн-канале просто. Для этого нужно выбрать номер и оформить заказ на сайте tele2.ru. Также можно перейти в сеть оператора со своим прежним номером в рамках услуги MNP (Mobile Number Portability) в разделе «Перейти в Tele 2». При заполнении заявки необходимо указать контактные и паспортные данные, выбрать тариф и способ доставки. Курьер бесплатно привезет SIM-карту домой, где клиент может пройти простую процедуру саморегистрации или заключить бумажный договор. Либо SIM-карту можно забрать в ближайшем удобном пункте доставки.