Следком: в Томской области заведено уголовное дело по факту покушения на "солдата правопорядка"

Нередко граждане России поднимают руку на "солдат закона", часто страдают именно полицейские Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пресс-служба Следственного комитета РФ по Томской области сообщила о том, что в регионе возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции. К сожалению, надо отметить, что такие случаи и в Сибири, и в стране сегодня не являются редкостью. Порой граждане, чаще всего уже судимые, наносят представителям власти в погонах не только моральный, но и физический ущерб.

Сайт федерального ведомства информирует, что Парабельским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Томской области по факту нападения на сотрудника ОМВД России по Каргасокскому району УМВД России по Томской области возбуждено уголовное дело. В сообщении приводятся и подробности данного не очень обычного случая. По предварительным данным, 26 июля текущего года днем неоднократно судимый 55-летний житель села Каргасок Томской области находился на заднем сиденье служебного автомобиля. Он схватил руками за шею инспектора по осуществлению административного надзора, находившегося за рулем автомобиля. Мужчина начал душить представителя власти. Благодаря другому сотруднику полиции, преступные действия злоумышленника были пресечены.

Пресс-служба отмечает, что подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Стоит заметить, что за совершение указанных деяний законом предусмотрена уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.