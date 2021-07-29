Яма на яме: в Томске открытыми остаются примерно 1200 коммунальных раскопок

В Томске уже давно никого не удивишь вот такими раскопками. Их не всегда ликвидируют быстро. Когда начинаются дожди, мимо некоторых траншей невозможно пройти в легких туфлях: грязь потом сложно отскребать от подошв. Фото пресс-службы мэрии.

- На сегодняшний день составлено девять протоколов за срыв сроков устранения раскопок, их получила компания «ТомскРТС». Это 4 предупреждения и 5 штрафов. В прошлом году их было 118. Да, у ресурсников есть проблемы, но входить в их положение город не может, - в частности, сказал Михаил Ратнер, и.о. мэра Томска, отметив, что в администрации обсуждают возможность увеличения сумм штрафов.

По данным мэрии, на сегодняшний день примерно 1200 раскопок остаются открытыми в областном центре, основная их часть принадлежит «ТомскРТС». В 2021 году было проведено 1706 раскопок, 553 из которых принадлежат «ТомскРТС», 968 - «Томскводоканалу», 124 - «Горсетям». Восстановлена лишь 521 раскопка.

Процесс проведения раскопок в Томске регламентируется Правилами благоустройства, нарушители привлекаются к штрафам: для физических лиц это 3 - 5 тыс. рублей, для должностных лиц 30 - 50 тыс. рублей, для юрлиц 100 - 200 тыс. рублей.

- Сейчас самый пик работ, летний период. Главная задача - соблюдение сроков, качества. Если время выполнения ремонта превышено, нужно привлекать к ответственности ресурсоснабжающие организации, которые их выполняют. Есть определенные шероховатости при взаимодействии коммунальщиков и служб, которые проводят дорожный ремонт, хотя таких казусов становится меньше. Но нам есть над чем работать, - подчеркнул Михаил Ратнер.