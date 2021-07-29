Сегодня вузы Томска завершают прием заявлений у поступающих

В старейший за Уралом Томский государственный университет издавна стремится поступить не только местная молодежь, но и жители из других регионов страны и зарубежья. Фото Валерия Доронина, пресс-служба горадминистрации.

Сегодня, 29 июля, финиширует этап приема документов на бюджетные места бакалавриата и специалитета от тех, кто поступает в Томский госуниверситет по результатам ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба НИ ТГУ.

В приемной комиссии вуза уточнили, что абитуриенты должны подать заявления на участие в конкурсе как таковом, затем можно менять приоритеты (для победителей олимпиад, льготников и поступающих по целевому набору - до 4 августа, для общего конкурса – до 11 августа), а 17 августа начнется зачисление.

Завтра, 30 июля, ректор ТГУ Эдуард Галажинский и руководитель управления нового набора Евгений Павлов проведут онлайн-встречу «Время лучших». Приглашаются абитуриенты университета - победители и призеры олимпиад, высокобалльники ЕГЭ. Встреча состоится в 16.00.

- К общению присоединятся деканы и представители факультетов и институтов, сотрудники приемной комиссии университета, - добавили в ТГУ.