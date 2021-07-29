Если томичи выберут «правильное» озеро, рыбы в регионе станет больше

Внимательно выбирайте озеро для молоди карпов: рыба приживется и будет размножаться там, где вода чище. Фото пресс-службы мэрии Томска.

Как сообщает сегодня, 29 июля, пресс-служба мэрии, клуб аквалангистов «Наяда» (ТУСУР) и экоклуб «Зеленый Свет» работают над системой томских озер. Волонтеры планируют в ходе акции «Карп» запустить в августе 45 кг взрослых особей карпа в один из водоемов, выбранных горожанами.

Первый этап - голосование томичей за озеро, куда запустят рыбу: надо выбрать один из двух водоемов - озеро Лебяжье (пос. Победа) и озеро Кудровское (Нефтехим). Голосование продлится до 12 августа в группе клуба «Наяда» в соцсети «Вконтакте».

Затем стартует второй этап – зарыбление. Третий этап - мониторинг озер: дайверы будут фиксировать, как карпы приживаются, и следить за фауной озера.