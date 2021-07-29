Законны ли намерения томских работодателей уволить сотрудников, не желающих прививаться от COVID-19

Омбудсмен Елена Карташова (на снимке) в ходе прямой линии разъясняла томичам их права в части вакцинации. Фото предоставлено аппаратом уполномоченного по правам человека в Томской области.

- Обязательная вакцинация отдельных групп населения вводится по эпидемическим показаниям решением главного государственного санврача региона. По состоянию на 28 июля, в нашем регионе такое решение не принималось, - сообщила в ходе состоявшейся на днях прямой линии Елена Карташова, уполномоченный по правам человека в Томской области. Омбудсмен и начальник отдела регионального отделения Госинспекции труда Ольга Швецова отвечали на вопросы жителей о соблюдении трудовых прав при применении работодателями мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам организаторов, за два часа на прямую линию поступило 30 звонков, из них 2 были анонимными. В большинстве случаев реальных нарушений трудовых прав томичей в обращениях не усматривалось – по словам звонивших, работодатели пока только устно озвучивают требования о необходимости вакцинации и возможных последствиях отказа от прививки. До конкретных случаев увольнения дело не доходило.

Как уже говорилось выше, решение главного государственного санврача региона об обязательной вакцинации отдельных групп населения еще принято не было. Если его все-таки примут, на предприятиях из «группы риска» должны быть изданы приказы о необходимости вакцинации и сроках, когда работодателю нужно представить информацию о вакцинировании, либо об отказе от процедуры. С таким приказом работников следует ознакомить под роспись.

Важно помнить, что отказ от вакцинации может быть обусловлен наличием противопоказаний, подтвержденных заключением врача. Если медотводов нет, а человек отказывается от вакцинации, работодатель вправе отстранить его от выполняемых работ без содержания на период, пока не улучшится эпидемиологическая обстановка.

К сожалению, звонившие на прямую линию рассказывали, что не всегда разъяснения работодателей корректны и основаны на законе. В ходе прямой линии людям разъяснялось, что незаконными являются угрозы увольнения, заявления о якобы неоплате больничных листов при заражении COVID-19, а также требования уходить в неоплачиваемые отпуска по собственному желанию.