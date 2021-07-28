В этом году около 17 тысяч жителей Томской области получат в свои дома чистую питьевую воду

Проблемы с питьевой водой для населения в регионе решаются поэтапно... Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Как сообщает интернет-портал администрации Томской области, в регионе продолжается реализация федерального проекта «Чистая вода». В его рамках в городе Асино проходит реконструкция водозабора, а в селе Лучаново Томского района и селе Средний Васюган Каргасокского района появятся станции водоподготовки. Как известно, во многих населенных пунктах региона вода, которой пользуются жители, не соответствует нормативам, имеет примеси.

По словам начальника департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Якова Греля, реконструкция водозабора и станции очистки воды в городе Асино в рамках федерального проекта началась еще в 2013 году. А со стартом федерального проекта «Чистая вода» удалось привлечь дополнительное финансирование. Реконструкция будет полностью завершена до конца 2021 года. Она обеспечит доступ к чистой питьевой воде 15 тысяч человек. Как уточнил руководитель, на завершение работ регион направил 196 млн рублей, из которых 129 млн рублей поступили из федерального бюджета.

Портал администрации региона отмечает, что в селе Лучаново Томского района в этом году появится станция водоподготовки производительностью 240 кубометров воды в сутки. Она обеспечит 1,3 тыс. жителей качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения. Кроме того, еще одна станция производительностью 18 кубометров в час до конца года заработает в селе Средний Васюган Каргасокского района. Также там проложат водопровод длиной 23 км. Реализация проекта позволит обеспечить чистой водой 1,2 тыс. жителей села.