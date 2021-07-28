В Томской области молодой человек пытался передать в СИЗО-1 мыло с «мобильной» начинкой

Мыло с телефонной начинкой обнаружили оперативники СИЗО-1 в передаче. Фото: сайт УФСИН России по Томской области

Как сообщила пресс-служба УФСИН России по Томской области, сегодня, 28 июля, оперативники СИЗО-1 в комнате приема посылок-передач задержали 21-летнего томича. Молодой мужчина принес запрещенную передачу для своего друга, отбывающего наказание в отряде хозяйственного обслуживания. Отметим, что подобные случаи, когда граждане пытаются передать запретное на режимную территорию, происходят регулярно.

Как отмечает сайт ведомства, в ходе досмотра передачи были обнаружены и изъяты два сотовых телефона, спрятанных ухищренным способом в кусках мыла. По данному факту проводится служебная проверка. Задержанному правонарушителю за попытку передачи в следственный изолятор запрещенных предметов грозит административная ответственность по статье 19.12 КоАП РФ. Она влечет наложение на виновного административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов.