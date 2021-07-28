Шесть томичей предстанут перед судом за незаконную организацию миграции

Преступниками было легализовано пребывание и проживание на территории РФ более 40 иностранных граждан, а также получение 14 патентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске будут судить преступную группу за незаконную миграцию 40 иностранных граждан, сообщает областная прокуратура.

«Выяснилось, что в период с 2019 года по июль 2020 года в целях незаконного нахождения мигрантов на территории России преступной группой было обеспечено представление фиктивных данных о прибытии в страну, а также, регистрации по месту жительства и заключении трудовых договоров», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, злоумышленники подделали мигрантам положительное прохождение тестов на владение русским языком, знание истории России и законодательства РФ, с последующим получением ими соответствующих сертификатов.

Благодаря преступной группировке выяснилось пребывание и проживание на территории РФ более 40 иностранных граждан, а также получение 14 патентов. Уголовное дело для рассмотрения направлено в суд.