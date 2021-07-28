Томич продавал через Интернет несуществующих щенков породы «мопс»

После неудачных попыток заработать законным путем, мужчина решил обманом похищать деньги у граждан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томич обвиняется в совершении серии мошенничеств по продаже несуществующих собак породы «мопс». Как сообщает пресс-служба УМВД, лжепродавцом оказался 20-ти летний житель областного центра.

- По предварительным данным, с целью получения дополнительного заработка по разведению и продаже щенков подозреваемый приобрел две собаки породы «мопс». Однако приобретенные собаки потомства не давали. После неудачных попыток заработать законным путем, мужчина решил обманом похищать деньги у граждан, - рассказали в ведомстве.

Стражи порядка сообщают, что у задержанного никаких щенков не было, милые фотографии и видео он просто скачивал из интернета и размещал на одном из известных интернет- сервисов. Чтобы «клиент» точно «клюнул», цену на несуществующих щенят устанавливал минимальную. Потерпевшие принимая «заманчивое» предложение, переводили злоумышленнику свои сбережения, не дожидаясь доставки щенков.

Материальный ущерб в сумме более 70 000 рублей частично возмещен потерпевшим. Теперь предприимчивый молодой человек является фигурантом уголовного дела о мошенничестве, ему грозит до 5 лет лишения свободы.