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Общество28 июля 2021 6:31

«ТомскРТС» получила штрафы на 30 тыс. рублей из-за срыва сроков подачи горячей воды

Прокуратура возбудила пять дел об административных правонарушениях
Анна Гассельбах
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«ТомскРТС» сорвала сроки подачи горячей воды в 60 многоквартирных домов города

«ТомскРТС» сорвала сроки подачи горячей воды в 60 многоквартирных домов города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По результатам проверок, проведенных в июне 2021 года, установлено, что «ТомскРТС» сорвала сроки подачи горячей воды в 60 многоквартирных домов города, сообщает пресс-служба прокуратуры.

«Прокуратура города возбудила в отношении акционерного общества пять дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами)», - говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что ресурсоснабжающей организации назначены штрафы на сумму более 30 тыс. рублей.

Также в прокуратуре отметили, что гендиректору АО «ТомскРТС» вручили представления о необходимости скорейшего устранения выявленных нарушений законодательства РФ в сфере ЖКХ, а виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время в многоквартирные дома уже возобновлена подача ГВС.