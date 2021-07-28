«ТомскРТС» получила штрафы на 30 тыс. рублей из-за срыва сроков подачи горячей воды

«ТомскРТС» сорвала сроки подачи горячей воды в 60 многоквартирных домов города Фото: Алексей БУЛАТОВ

По результатам проверок, проведенных в июне 2021 года, установлено, что «ТомскРТС» сорвала сроки подачи горячей воды в 60 многоквартирных домов города, сообщает пресс-служба прокуратуры.

«Прокуратура города возбудила в отношении акционерного общества пять дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами)», - говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что ресурсоснабжающей организации назначены штрафы на сумму более 30 тыс. рублей.

Также в прокуратуре отметили, что гендиректору АО «ТомскРТС» вручили представления о необходимости скорейшего устранения выявленных нарушений законодательства РФ в сфере ЖКХ, а виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время в многоквартирные дома уже возобновлена подача ГВС.