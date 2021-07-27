За 6 месяцев оперативники УФСИН в Томской области изъяли почти 600 граммов наркотиков

В первом полугодии сотрудники УФСИН региона поработали неплохо. Фото: сайт УФСИН России по Томской области

Как сообщила пресс-служба УФСИН России по Томской области, ведомство подвело итоги своей деятельности в первом полугодии текущего года, так же были намечены задачи на следующие 6 месяцев.

В частности, шла речь об одной из важных задач, стоящих перед оперативно-режимными службами, – предотвращением доставки осужденным запрещенных предметов. А такие случаи в регионе, увы, не редкость. Об этом регулярно рассказывают и пресс-служба федерального ведомства, и СМИ. Сайт управления сообщает, что за 6 первых месяцев года оперативные сотрудники пресекли несколько каналов доставки наркотиков. Ими изъято 563,270 граммов наркотических средств и 114 сотовых телефонов. За передачу запрещенных предметов на режимную территорию задержаны 22 правонарушителя, 11 из них привлечены к дисциплинарной ответственности, 5 – к административной. Также 6 человек привлечены к уголовной ответственности.