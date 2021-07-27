На трассе в Томской области на «левом» повороте перевернулась автоцистерна с дизельным топливом

Грузовик с цистерной опрокинулся в Александровском районе 25 июля. Из поврежденной емкости вылилось дизельное топливо. Автотехника получила повреждения. Фото с сайта УМВД России по Томской области.

В минувшее воскресенье на 15 километре автодороги Медведево-Оленье в Александровском районе Томской области произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщила сегодня, 27 июля, пресс-служба УМВД России по Томской области.

- По предварительным данным, водитель, управляя грузовым автомобилем в составе полуприцепа с цистерной, при повороте налево не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, - пояснили в управлении. - Грузовик с цистерной опрокинулся. Из поврежденной емкости вылилось дизельное топливо.

В ведомстве добавили, что организация - перевозчик уже приняла меры по устранению последствий аварии. В результате происшествия водитель 1958 года рождения не пострадал.