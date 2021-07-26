В Томске на ул. Пушкина столкнулись четыре автомобиля

По данным УМВД, пострадавших нет. Фото: пресс-служба областного УМВД.

Сегодня, 26 июля, в Томске на ул. Пушкина произошло массовое ДТП. Автобус, грузовик и два легковых автомобиля столкнулись в районе Белого озера, сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла примерно в 12:50. Участниками ДТП стали автобус Вектор, Nissan X-trail, Toyota Land Cruzer и грузовик Scania.

По информации УМВД пострадавших нет. На данный момент выясняются обстоятельства происшествия.