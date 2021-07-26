В Томске 70 частных домов в микр. Спичфабрика подключились к сетям централизованного водоснабжения

В 2021 году на строительство сетей водоснабжения в рамках программы «Томскводоканала» предусмотрены 91,5 млн рублей. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске на ул. Залоговой проложили почти 1,4 км сетей водоснабжения и установили 24 колодца. Это позволит местным жителям получить качественную питьевую воду, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Ранее вода в дома по ул. Залоговой поступала из существующей водозаборной скважины. Из-за неудовлетворительного технического состояния этого объекта, а также в целях соблюдения норм пожаротушения, эту часть Октябрьского района Томска включили в инвестпрограмму «Томскводоканал»», - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что в результате строительства 70 домовладений получили возможность подключения к централизованным сетям.

Добавим, что всего в 2021 году на строительство сетей водоснабжения в рамках программы «Томскводоканала» предусмотрены 91,5 млн рублей. Помимо строительства сетей по ул. Залоговой, готовятся работы по организации водоснабжения в пос. Киргизка, Нижний Склад, пос. Хромовка и еще четыре областных поселка.