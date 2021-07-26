Собственными руками жительница Томской области «подарила» злоумышленникам кредиты, взятые в 9 банках

До жути просто развели проходимцы 44-летнюю северчанку, побудив ее взять 9 кредитов на сумму свыше 1 млн рублей и перевести им. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Как сообщила сегодня, 26 июля, пресс-служба УМВД по Томской области, жительница Северска взяла кредиты в 9 банках и собственноручно перевела неизвестным более 1 млн рублей.

- В дежурную часть полиции по ЗАТО Северск обратилась женщина 1977 года рождения с заявлением о хищении денежных средств. По предварительным данным, на телефон женщины поступил звонок с номера телефона с кодом Москвы, звонивший представились сотрудником Центробанка России. Он сообщил, что на принадлежащий ей лицевой счет в одном из банков осуществляется хакерская атака, на ее имя одобрены кредиты в нескольких банках, - пояснили в ведомстве.

- Для предотвращения атаки мошенник предложил женщине получить одобренные кредиты и все денежные средства перевести денежные средства на «безопасный счет. Потерпевшая взяла кредиты в 9 банках. Всего северчанка перевела мошеннику более 1 млн рублей, – добавили в управлении. - Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».