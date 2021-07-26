Пожаров не будет, если лес не поджигать: томские экологи получили новую спецтехнику

Такие мощные машины пройдут по труднодоступным таежным тропам и помогут спасателям эффективно справляться с лесными пожарами. Фото пресс-службы департамента лесного хозяйства Томской области.

В 2021 году, сообщает региональный департамент лесного хозяйства, на оснащение лесопожарных учреждений из федерального бюджета в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». выделено 98,9 млн рублей. В общей сложности на полученные средства планируется приобрести 29 единиц спецтехники, 526 единиц оборудования и инвентаря. С учетом нового поступления оснащенность учреждений техникой, в соответствии с нормативом укомплектования, утвержденного распоряжением правительства, составит более 90%.

Известно, что в регион уже поступило 222 единицы техники: это лесопожарные тракторы, грузовые автомобили ГАЗ Садко Next, квадроциклы, моторные лодки, бульдозеры «Четра», автобусы Газель Бизнес, трал, ранцевые лесные огнетушители, воздуходувки, мотопомпы, пожарные емкости, водосливные устройства, приборы спутниковой навигации, навигационные комплексы для летчиков-наблюдателей, радиостанции и терминалы спутниковой связи.

По словам Артема Конева, начальника департамента лесного хозяйства Томской области, новая спецтехника уже зарекомендовала себя с хорошей стороны. Она отличается повышенной проходимостью и может быть использована в отдаленных труднодоступных районах и на сложных лесоучастках.