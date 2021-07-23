Поисковая группа в Томской области нашла и вывела из леса заблудившегося рыбака

В Томской области накоплен большой опыт по спасению заблудившихся в лесу. Фото: сайт ГУ МЧС России по Томской области

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области, вечером 22 июля в оперативные службы поступила информация о том, что молодой мужчина – житель деревни Мазалово Томского района – ушел днем на рыбалку и до настоящего времени не вернулся.

Как информирует сайт регионального управления ведомства, с заблудившимся мужчиной удалось связаться по телефону. Для устойчивой связи сельчанину пришлось забраться на дерево. Специалистами были установлены координаты местонахождения молодого человека на территории соседнего района. Для поисков была организована группа из числа сотрудников МЧС России, полиции, представителей сельского поселения, лесхоза, добровольцев. Всего удалось собрать 11 человек, были использованы 5 единиц техники. 23 июля в 5 часов утра поисковой группой мужчина был найден и выведен из леса.