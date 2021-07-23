В Томской области в 2021 году «воздушная скорая» эвакуировала более 80 детей из отдаленных районов

Благодаря "воздушной скорой" люди в тяжелом состоянии смогли быстро получить медпомощь. Фото: Александр ГЛУЗ

В регионе продолжает функционировать «воздушная» скорая помощь. С начала этого года парамедики экстренно госпитализировали на санитарном вертолете Ми-8 и «Ансат» в томскую ОКБ 688 человек. Всего в 2021 году для оказания специализированной экстренной помощи эвакуировано 1 620 человек, об этом сообщает telegram-канал облздрава.

- Пациенты имели заболевания дыхательной системы, а также болезни сердечно-сосудистой системы и неврологические патологии. Среди эвакуированных – четыре беременные женщины, а также 81 ребенок, из которых девять детей до года, - уточнил заведующий отделением экстренной консультативной скорой медпомощи Сергей Моторин.

Также сообщается, что чаще всего вертолет скорой помощи вылетал в Колпашевский, Каргасокский, Верхнекетский и Парабельский районы.