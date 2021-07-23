Томичам на заметку: мошенники создали поддельные сайты для выплат детских пособий

Можно не только остаться без выплаты, но еще и лишиться собственных средств. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце июня во время прямой линии президент Владимир Путин сообщил, о новых выплатах семьям, в которых есть школьники на подготовку к новому учебном году. На фоне этого, конечно же, активизировались мошенники. Об этом сообщает пресс-служба ПФР.

- Мошенники предлагают оперативное оформление выплат, но на деле выманивают у родителей конфиденциальные данные и деньги, - рассказали в пенсионном фонде. - Сначала пользователя просят ввести данные банковской карты, на которую якобы переведут деньги. Причем человек должен указать не только номер карты, но и дату ее действия, а также трехзначный код с обратной стороны. Таким образом, мошенники получают доступ к счету карты и снимают с него деньги.

Также есть и другая схема обмана. Кибермошенники просят за оформление выплаты небольшую комиссию, которая идет на оплату выдуманного налога или услуг юриста.

Во избежание действий мошенников и потери денег, родители могут бесплатно подать заявление на единовременное пособие через Портал госуслуг либо в клиентской службе Пенсионного фонда России. Напомним, что заявления будут принимать до 1 ноября 2021 года, а сами выплаты начнутся с 16 августа.