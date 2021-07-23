Мощнейшую кислородную станцию установили в респираторном госпитале во Дворце спорта в Томске

Здание, похожее на трансформаторную подстанцию, поставляет в респираторный госпиталь жизненно важный компонент — кислород. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Мощнейшую кислородную станцию для лечения пациентов с COVID-19 установили в респираторном госпитале во Дворце зрелищ и спорта, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Здание, похожее на трансформаторную подстанцию, поставляет в респираторный госпиталь, расположенный во Дворце зрелищ и спорта, жизненно важный компонент — кислород», - говорится в сообщении.

- Поскольку объект мощный, стационарный, чтобы его подключить, мы построили отдельную линию электропередачи, - отметил исполнительный директор компании «Горсети» Максим Резников.

Напомним, что респираторный госпиталь для лечения томичей с подтвержденным диагнозом COVID-19 открылся во Дворце спорта 28 июня. В нем размещены 249 коек, оборудованные системой подачи кислорода.