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Здоровье22 июля 2021 15:00

Еще два пункта вакцинации от нового коронавируса открываются завтра в Томске

Они будут работать для томичей до конца месяца
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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По всему Томску открыты пункты вакцинации от ковида

По всему Томску открыты пункты вакцинации от ковида

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщает на своем портале пресс-служба администрации Томской области, 23 июля два новых пункта вакцинации откроются в Томске. Один начнет свою работу в здании ТЦ «Лето» (ул. Нахимова 8, стр. 13), а другой – в лечебно-диагностическом центре «МИБС» (ул. Мичурина, 105).

Отмечается, что данные пункты вакцинации будут работать до 31 июля включительно по своим расписаниям. Эти «точки» добавятся к целому ряду других, в которых любой горожанин при желании может поставить прививку. Власть поставила задачу к осени вакцинировать большую часть населения Томской области.

Интернет-портал администрации региона информирует, что все желающие в порядке живой очереди с понедельника по пятницу с 14 до 19 часов и в субботу с 10 до 16 часов смогут поставить первый компонент прививки в здании торгового центра «Лето». Мобильный пункт вакцинации в здании ЛДЦ «МИБС» будет работать ежедневно с 9 до 15 часов. Вакцинация будет проводиться по предварительной записи по тел. 90-80-00.