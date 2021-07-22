Поисковый отряд "Лиза Алерт" пытается разыскать пропавшего несколько дней назад томича

"Лиза Алерт" региона ищет очередного пропавшего. Фото: страница ВКонтакте отряда "Лиза Алерт" Томской области

Сегодня в группе ВКонтакте поискового отряда «Лиза Алерт» Томской области появилось такое сообщение: «Томск, внимание! Помогите найти человека! Пропал Антропов Александр Игоревич, 35 лет (1985 г.р.). 18 июля 2021 года уехал на машине KIA SPECTRA черного цвета, с тех пор его местонахождение неизвестно».

В сообщении поисковиков приводятся приметы мужчины: рост 165 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Он был одет в красную футболку с белой надписью, светло-синие джинсы, черное-серые кеды. С собой у томича была мужская черная сумочка. Члены отряда просят население: «Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52». Отметим, что поисковики постоянно ищут пропавших жителей области. Многих удается обнаружить живыми.