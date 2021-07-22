В городе на севере Томской области в ДТП пострадал мотоциклист

Мотоцикл и его водитель сильно пострадали... Фото: сайт УМВД России по Томской области

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области, 21 июля около 17 часов 20 минут на улице Ермакова, 23 в г. Стрежевой на севере региона 57-летний мужчина, управляя автомобилем Peugeot 307, допустил столкновение со встречным мотоциклом BS250-13 VJ. По предварительным данным, он при совершении левого поворота не предоставил преимущество. Заметим, что особенно много аварий, связанных с «двухколесными конями», происходит на дорогах страны в теплое время года. И, увы, обычно страдают именно мотоциклисты, как менее защищенные водители.

Как информирует сайт регионального управления полиции, в результате происшествия водитель мотоцикла, 34-летний мужчина, получил травмы. Правоохранительное ведомство напоминает, что сводка носит исключительно информационный характер и не определяет степень виновности участников ДТП.