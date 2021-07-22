За полгода в Томской области судебными приставами по алиментам на детей взыскано свыше 175 млн рублей

У судебных приставов сегодня в распоряжении целый набор инструментов против злостных неплательщиков алиментов Фото: Алексей ФОКИН

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области, за 6 месяцев текущего года в управлении на исполнении находилось почти 15 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. Из них более 4 тысяч возбуждено в этом году.

Как отмечает федеральная служба, сотрудниками управления в отношении должников по алиментам применяется весь комплекс мер, предусмотренный законодательством РФ. В результате в первом полугодии текущем года на содержание детей взыскано более 175 миллионов рублей, что на 61 миллион рублей (на 34%) больше, чем в первом полугодии 2020 года.