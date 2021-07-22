Коронавирус в Томске: +115 новых случаев заражения

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 22 июля 2021 года, в Томской области выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 36 087 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 29 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 33 145 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,05. В коечном фонде свободно 18,7% мест.

За последние сутки в стране выявлено 24 471 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 796 пациентов скончались, 22 660 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 054 711 человек, 151 501 скончались, 5 427 457 выздоровели.