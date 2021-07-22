Восемь навигационных указателей с QR-кодом появились на пр. Ленина в Томске

Для того, чтобы найти информацию о популярных туристических маршрутах Томска достаточно отсканировать с помощью камеры телефона представленный на указателе QR-код. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Новые навигационные указатели с QR-кодом появились на пр. Ленина в Томске, сообщает пресс-служба мэрии.

- Каждый сезон мы меняем QR-код на указателях. Новый QR-код направит гостей города и томичей на сайт Туристского информационного центра, где они смогут найти, например, карту города, афишу мероприятий, описание достопримечательностей, - рассказала руководитель Туристского информационного центра Томска Светлана Козуб.

Уточняется, что восемь двусторонних указателей установили накануне на пр. Ленина от Лагерного сада до площади Ленина и на Белом озере.

Для того, чтобы найти информацию о популярных туристических маршрутах Томска, гостиницах и хостелах, городских легендах, записаться на экскурсию и многое другое достаточно отсканировать с помощью камеры телефона представленный на указателе QR-код и перейти по ссылке на сайт Туристского информационного центра.