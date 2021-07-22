Почтовики Томской области составили рейтинг самых необычных посылок в 2021 году

Названы самые необычные посылки томичей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почтовики Томской области составили рейтинг самых необычных посылок, которые местные жители получали или отправляли по почте в течение первого полугодия 2021 года, сообщает пресс-служба «Почты России».

«Возглавляет рейтинг самых необычных отправлений с вложениями экопосылки с живым грузом – саженцами и пчелами. Плодово-ягодные деревья и кустарники, помещенные в специальную упаковку с отверстиями, томичи начали получать с мая этого года с уральского и северокавказского регионов России, а отправлять большими партиями - на Дальний Восток», -говорится в сообщении.

На втором месте - высокотехнологичные посылки. А именно шлемы виртуальной реальности, которые отправляют по почте еженедельно из Томска в Германию, Великобританию и даже через Атлантику в Канаду и США.

Среди необычных посылок были также скутеры, мопеды, трехколесные электровелосипеды и даже мотоциклы.

- Для защиты от повреждений посылки такого рода мы обматываем пленкой и помещаем в деревянную обрешетку. Еще недавно пересылка мопедов, электровелосипедов и мотоциклов почтой была редкостью, а теперь раз в 2–3 недели мы доставляем несколько единиц мототехники, - отмечает заместитель директора по логистике УФПС Томской области Любовь Большова.

Почтовики отметили, что томичи также отсылают биополимерный пластик для ЗD-принтеров. Такого рода посылки чаще всего уходят в Краснодар, Санкт-Петербург, Казань и Хабаровск.

А закрывают рейтинг самых необычных посылок грузы с комплектующими для различного вида транспорта. За последние шесть месяцев местные жители часто отправляли дубликаты автомобильных номерных знаков в города от Севастополя до Салехарда, а обратно получали - бамперы и фары из Тольятти и двигатели из Японии.

По данным почтового оператора, в течение первой половины 2021 года. в Томской области обработала почти 210 000 посылок, общий вес которых составил несколько тонн.