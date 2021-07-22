«Праздник топора» в Томской области перенесен на следующий год

Два года назад фестиваль посетило рекордное количество гостей - более 170 тыс. человек. Фото:plotnik.tomsk.ru

В Томской области перенесли 13-й международный фестиваль народных ремесел "Праздник Топора" из-за пандемии коронавируса, сообщает «Интерфакс-Сибири» с отсылкой на начальника департамента информационной политики администрации региона Алексея Севостьянова.

- В связи с мировой эпидситуацией фестиваль "Праздник Топора", планировавшийся на август, перенесен на 2022 год, - прокомментировал Севостьянов.

Напомним, что "Праздник топора" впервые был организован в 2008 году жителями села Зоркальцево. В 2019 году на фестиваль съехались 140 плотников из 24 стран мира и 22 регионов России. Два года назад фестиваль посетило рекордное количество гостей - более 170 тыс. человек.