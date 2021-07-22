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Общество22 июля 2021 9:57

«Праздник топора» в Томской области перенесен на следующий год

Фестиваль народных ремесел пришлось отменить-из-за коронавируса
Ксения Высотина
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Два года назад фестиваль посетило рекордное количество гостей - более 170 тыс. человек. Фото:plotnik.tomsk.ru

Два года назад фестиваль посетило рекордное количество гостей - более 170 тыс. человек. Фото:plotnik.tomsk.ru

В Томской области перенесли 13-й международный фестиваль народных ремесел "Праздник Топора" из-за пандемии коронавируса, сообщает «Интерфакс-Сибири» с отсылкой на начальника департамента информационной политики администрации региона Алексея Севостьянова.

- В связи с мировой эпидситуацией фестиваль "Праздник Топора", планировавшийся на август, перенесен на 2022 год, - прокомментировал Севостьянов.

Напомним, что "Праздник топора" впервые был организован в 2008 году жителями села Зоркальцево. В 2019 году на фестиваль съехались 140 плотников из 24 стран мира и 22 регионов России. Два года назад фестиваль посетило рекордное количество гостей - более 170 тыс. человек.