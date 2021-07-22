Томичам на заметку: штампы в российском паспорте о браке и детях стали необязательными

Отсутствие пометки о регистрации брака в паспорте станет неприятной новостью для многих россиян. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Правительство изменило правила внесения данных в паспорт гражданина России. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, теперь штампы о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будут проставлять по желанию владельца документа. Обязательными останутся только отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также о воинской обязанности.

Кроме того, в соответствии с новым постановлением при замене паспорта по возрасту (при достижении 20 или 45 лет) старый паспорт остается действительным до получения нового документа, но на срок не более чем 90 дней с момента, когда у гражданина был день рождения.

В пункте о причинах замены паспорта уточнены случаи, когда документ нужно поменять из-за его износа или повреждения. Если в предыдущей редакции говорилось о невозможности использования изношенного паспорта, то теперь правительство конкретизирует, что имеется в виду под повреждениями. Это случаи, когда дефекты не позволяют установить подлинность паспорта (нарушены элементы защиты), отсутствуют страницы или их части, предназначенные для внесения информации. Также менять паспорт нужно, когда из-за его износа нельзя однозначно визуально прочитать сведения в документе или сличить фотографию.

Добавим, ранее глава правительства утвердил постановление, согласно которому с 1 июля 2022 года срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней. Помимо этого продлевается срок подачи документов для получения паспорта гражданами, достигшими 14 лет. Раньше это необходимо было сделать за 30 дней, согласно постановлению, срок увеличивается до 90 дней.