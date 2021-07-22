Серийный похититель велосипедов задержан в Томске

Более 100 000 рублей составила общая сумма причиненного материального ущерба. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске сотрудники полиции задержали 41-летнего местного жителя, ранее привлекавшего к уголовной ответственности. Томич обвиняется в серийной краже велосипедов, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Как уточняет ведомство, злоумышленник проникал в подъезды и похищал велосипеды. Так в одном из случаев, обвиняемый, находясь в одном из подъездов перекусил ножницами крепление – трос велосипеда, после чего с похищенным транспортом скрылся с места происшествия. Более 100 000 рублей составила общая сумма причиненного материального ущерба. Похищенное имущество частично изъято и возвращено законным владельцам.

Следователями возбуждены пять уголовных дел по признакам преступлений. Велосипедному вору грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.