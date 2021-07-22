В томских селах появятся две новые газовые котельные

Котельная будет отапливать 36 жилых домов и восемь административных зданий. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В селе Томское и поселке Геологический в Каргасокском районе обеспечат теплом газовые котельные социальные и жилые объекты. Возведение двух новых котельных завершится до конца года, сообщает пресс-служба областной администрации.

- Закончить работы планируется до конца года. Он заменит аварийную угольную котельную и обеспечит бесперебойным отоплением восемь многоквартирных домов, где проживает 1 250 человек, а также две школы, психоневрологический интернат, медицинский пункт, дом культуры и пожарную часть, — прокомментировал вице-губернатор Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Как уточнил Паршуто, на строительство котельной в селе Томское из регионального бюджета направлено 48,2 млн рублей. На новые котельные в поселке Геологическом на строительство направлено 48,6 млн рублей.

- Этот объект полностью соответствуюет современным требованиям надежности и энергоэффективности. Котельная будет отапливать восемь административных зданий и 36 жилых домов. Новая котельная заменит аварийную угольную, введенную в 1996 году и изношенную более чем на 90 процентов., — рассказал замгубернатора.

Добавим, что в текущем году также запланирован капитальный ремонт 45 объектов коммунальной инфраструктуры, на эти цели направлено 50 млн рублей. На сегоднняшний день подрядчики завершили ремонт семи объектов на сумму 7,1 млн рублей, на 38 объектах работы продолжаются.