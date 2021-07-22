В Томске 23 июля троллейбусы – «двойки» и «шестерки» - не будут ходить уже с 10 утра

Завершить ремонт и открыть полноценное движение автомобилей коммунальщики "ТомскРТС" обязаны к 15 часам 25 июля. Фото: сайт администрации Томска.

На пр. Фрунзе, где в пятницу перекроют участок между ул. Красноармейской и Белинского, «ТомскРТС», по решению мэрии, начнет ремонт теплосетей с 10 часов утра (коммунальщики предлагали закрыть проезжую часть уже в 6.00). Завершить ремонт и открыть полноценное движение автомобилей они обязаны к 15 часам 25 июля. Об этом сегодня, 22 июля, сообщила мэрия.

В пресс-службе горадминистрации пояснили, что на закрытом участке автодороги заменят 1, 2 км сети около здания на пр. Фрунзе, 25. Работы специалисты будут вести в круглосуточном режиме.

Уточняется, что на время проведения работ движение троллейбусов №2 и 6 будет приостановлено. Изменится и схема проезда другого общественного транспорта - в частности, автобусов №№. 5, 8/9, 16/131, 25/52, 36, 37, 53, которые с 10 утра пятницы поедут по ул. Крылова, Никитина и Белинского.