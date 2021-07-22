Переходя дорогу не по «зебре», томичка оказалась под колесами машины

Если бы жительница Томска привыкла соблюдать ПДД, она сейчас не находилась бы в больнице с травмами, а спокойно занималась своими делами. Фото: Архив "КП"

Сегодня, 22 июля, около 8.36 на пр. Фрунзе возле дома №131/1 Lada Kalina сбила женщину-пешехода. За рулем автомобиля в этот момент был водитель 1986 года рождения. По предварительной информации, пострадавшая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

- Женщина-пешеход доставлена в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП выясняются, - лаконично пояснили в ведомстве.

Полицейским нужны очевидцы аварии. Их просят обращаться на Иркутский тракт, 198/1, 3 этаж. Телефон 8 (3822) 795-327 или 664-422.