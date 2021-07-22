Так и живем: за «любовь» пьяная томичка пустила в ход нож и получила 4 года колонии

Женщине, которая отстояла свою честь "в бою", не помогло прощение, которое она получила от пострадавшего в результате нанесенных ею ран. Ей грозит срок свыше 4 лет тюрьмы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Октябрьский районный суд Томска признал 44-летнюю томичку виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

- В октябре 2020 года подсудимая, в ходе совместного распития спиртного с потерпевшим, в ответ на его предложение вступить в интимную близость взяла нож и нанесла им 4 удара по телу потерпевшего, причинив тяжкий вред его здоровью, - отметили в ведомстве. - Свою вину в содеянном томичка признала полностью, принесла извинения потерпевшему, который ее простил.

Однако полученное прощение не спасло ситуацию. Принимая во внимание, что ранее подсудимая уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное деяние, а настоящее преступление совершила в период испытательного срока по другому приговору суда, виновную приговорили по совокупности к лишению свободы на 4 года 1 месяц, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.