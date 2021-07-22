Коронавирус в Северске Томской области: на утро 22 июля в стационаре находятся 168 пациентов

По информации оперштаба Северска, за прошедшую неделю в ЗАТО за нарушение масочного режима было оштрафовано 48 жителей. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

По информации межрегионального управления №81 ФМБА России, на утро 22 июля в Северске зарегистрировано 8906 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших - 8157. Лечение в респираторном госпитале проходят 168 пациентов, 474 жителя наблюдаются амбулаторно. Коечный фонд в респираторном госпитале увеличен до 220 коек.

В ЗАТО идет вакцинация от коронавирусной инфекции. Уже привито 24 921 человек (46,5 % от взрослого населения, подлежащего вакцинации), из них 17 372 получили второй компонент вакцины. В среду в город поступило еще 3200 доз. Запись на вакцинацию проводится по телефону. Организованы дополнительные пункты вакцинации, в том числе, работают мобильные комплексы.

Как сообщил городской оперштаб, органы правопорядка контролируют соблюдение масочного режима. За неделю было составлено 48 протоколов о его нарушении.