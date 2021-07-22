Чтобы работать с младенцами, томские фотографы 18+ должны быть без судимостей

Чтобы сфотографировать новорожденного малыша, фотограф по нацстандарту должен иметь санитарную книжку и быть без криминального прошлого. Фото: архив "КП"

Как рассказали в Томском ЦСМ, в июне вступил в силу новый национальный стандарт «Фотоуслуги для новорожденных» (согласно ему, новорожденными считаются дети в возрасте до 28 дней).

-Требования нового стандарта направлены на безопасность детей. Например, заказывать фотосъемку могут только их родители или законные представители, которые должны дать письменное согласие на обработку персональных данных и на фотосессию: ее можно проводить только в присутствии близких, - отметили в ведомстве.

Специалисты уточнили, что температура воздуха в помещении для фотосессии не может быть ниже +22. Комнату необходимо проветривать и обеззараживать. Инвентарь (игрушки, качели, подушки) должен соответствовать требованиям безопасности и быть гипоаллергенным. Установлены требования и к фотографу: старше 18 лет, без судимости, обязателен опыт работы, а также регулярное прохождение курсов повышения квалификации. Необходимо иметь при себе паспорт и личную медицинскую книжку.

Это еще не все требования стандарта. Фотографии малышей могут быть использованы в социальных сетях и на интернет-ресурсах исключительно с письменного согласия родителя и (или) иного законного представителя новорожденного в соответствии с договором оказания услуг.

Добавляется, что вышеперечисленные условия касаются фотоуслуг для новорожденных, предоставляемых в специализированных медицинских организациях, на выезде по месту, определенному заказчиком, и в фотостудиях для новорожденных. Не распространяются они на фотосъемку во время приема родов непосредственно в родзалах медучреждений. Стандарт разработан международной ассоциацией «Национальный альянс фотографов» и некоммерческой организацией «Ассоциация профессиональных фотографов новорожденных».