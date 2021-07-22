Погода в Томске и области 22 июля 2021: сегодня будет жарко

За окном сейчас +21. Днем будет до +29. Жаркая погода без осадков сохранится в ближайшие три дна. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

На основании бюллетеня погоды центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, региональное управление МЧС сообщает: в областном центре и регионе сегодня ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по северу области прогнозируются небольшие дожди.

Ветер юго-западный 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура днем будет колебаться в регионе от +24 до +29, в Томске воздух прогреется до +27, +29.

В связи с метеорологическим прогнозом возможны природные пожары и ЧС на системах энергоснабжения и на объектах ЖКХ, предупреждают в ведомстве, и рекомендуют томичам соблюдать необходимые меры предосторожности. В регионе сохраняется и вероятность возгораний в лесных массивах.