Житель Томска, который не хотел платить алименты дочери, получил реальный срок

Если родитель не хочет платить алименты на своего ребенка, он может оказаться за решеткой и колючей проволокой! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области, Кировский районный суд Томска признал 53-летнего мужчину виновным в неуплате средств на содержание детей. Таких несознательных отцов и в стране, и в регионе хватает. Обычно, кроме правоохранителей и суда, ими занимаются судебные приставы.

Следствием установлено, что в период с октября 2020 по март текущего года, подсудимый не выплачивал предусмотренные решением суда денежные средства на содержание своей несовершеннолетней дочери. При этом в июле прошлого года он был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов. Но должных выводов для себя, очевидно, не сделал. Поэтому не удивительно, что общая сумма вновь образовавшейся задолженности нерадивого отца перед своим ребенком за указанный период составила более 83 тысяч рублей!

Подсудимый вину признал в полном объеме. Суд приговорил виновного к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.