В первом полугодии аварий и пострадавших в ДТП на дорогах Томской области стало меньше

На дорогах Томской области стало меньше аварий. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Сегодня, 21 июля, межведомственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в регионе проанализировала работу дорожных служб в минувшем полугодии, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Заседание проходило в режиме видеоконференцсвязи. На нем присутствовали главы всех муниципальных образований и руководители всех территориальных подразделений Госавтоинспекции региона.

Интернет-портал администрации области информирует о том, что за полгода, с января по июнь, в регионе по сравнению с этим же периодом 2020 отмечается снижение главных показателей аварийности. Числа ДТП сократилось почти на 25 %. Погибших и травмированных в них людей стало меньше на 53 % и 34 % соответственно. По словам заместителя губернатора Игоря Толстоносова, положительная тенденция дает основание говорить об эффективности принимаемых мер. Хотя проблем, которые необходимо решать, еще много.

В числе угроз безопасности на дорогах вице-губернатор назвал езду в нетрезвом виде и вождение без прав. Полицейские ежедневно задерживают в среднем около семи человек в состоянии опьянения за рулем. За полгода по вине пьяных водителей в регионе произошло 14 ДТП. По расчетам ведомства, для полноценного контроля дорожной обстановки в Томской области необходимо установить еще 35 комплексов автоматической фиксации нарушений к имеющимся 47.