На совещании в Томской области аграрии рассмотрели перспективы выращивания ягод

Перспективы северного садоводства и выращивания ягод обсудили аграрии в Томске. Фото: сайт департамента по социально-экономическому развитию села Томской области

Сайт департамента по социально-экономическому развитию села Томской области информирует о том, что специалисты в сфере северного садоводства региона провели рабочее совещание, на котором обсудили проблемы и технологические решения при выращивании ягод. Тема эта для Сибири достаточно новая и перспективная.

Пресс-служба сообщает о том, что общая площадь плодово-ягодных насаждений в регионе на сегодняшний день составляет 1 649 га. Из них 257 га обрабатывают сельскохозяйственные организации, за 1 392 га плантаций ухаживает население. За прошлый год валовый сбор плодов и ягод во всех категориях хозяйств составил 3 498 тонн. При рекомендуемой норме потребления 90 кг на человека в год самообеспеченность в Томской области составляет всего 3,3%.

Кроме того, сайт департамента отмечает, что для развития садоводства и ягодоводства в регионе действует грантовая поддержка. С 2018 года девять КФХ получили субсидии в общей сложности почти на 20 миллионов руб.