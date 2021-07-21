Коронавирус за сутки унес жизнь еще одного жителя Томской области

В Томской области выявлено 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 21 июля, стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась во вторник на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 496 человек.

Также в Томской области выявлено 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 35 972 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 25 жителей Томской области выздоровел за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 33 116 человек.

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 19,5% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,1.

За последние сутки в стране выявлено 23 704 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 783 пациента скончались, 22 584 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 030 240 человек, 150 705 скончались, 5 404 797 выздоровели.